Бастрыкин поручил СК РФ проверить ряд материалов о коронавирусе в соцсетях

Москва, 7 апреля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить информацию об инциденте в больнице Уфы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В соцсетях появился ролик, на котором якобы руководство Республиканской клинической больницы Уфы через окно покинуло здание медучреждения из-за диагноза «коронавирус» у пациентов. Эта информация не соответствует действительности.

Следственные органы начали процессуальную проверку, а также устанавливают лиц, причастных к созданию ложных материалов.

Бастрыкин также поручил проверить информацию о продажах в Интернете масок по завышенным ценам, которые не обладают защитными свойствами. Производителями таких масок блогеры с большим количеством подписчиков.

Глава СК РФ поручил доложить о проверке в Татарстане, где водитель автомобиля мешал скорой помощи доставить пациента в больницу. Из-за действий автомобилиста пациент скончался.