Наркодилера в форме курьера с марихуаной вместо еды поймали в Москве

Москва, 7 апреля. Сотрудники столичной Росгвардии задержали в Восточном административном округе мужчину в форменной одежде одной из компаний по доставке еды. В сумке для заказов у него оказалось полкило марихуаны, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Росгвардии.

Злоумышленник привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны, когда выходил с территории парковой зоны в районе Аллеи Первой Маевки. Как известно, сейчас все парки закрыты для прогулок в качестве одной из профилактических мер по снижению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в городе, и даже горожанам с собаками вход туда запрещен.

Росгвардейцы остановили «курьера» для проверки документов и в процессе разговора 37-летний мужчина признался, что в сумке для заказов у него хранится марихуана – около 500 граммов наркотического вещества.