Неизвестные в Москве обокрали таунхаус генерала, живущего в Майами

Москва, 7 апреля. Экс-глава управления по борьбе с оргпреступностью лишился имущества в Москве. Неизвестные обокрали его таунхаус.

5 апреля в полицию позвонила домработница, которая заявила о проникновении в дом грабителей. Преступники вынесли из дома ювелирные украшения, а также две пары дорогих часов.

В ночь, когда было совершено преступление, сигнализация оказалась отключенной. Собака, которая находилась в доме, не помешала злоумышленникам. Видеокамеры зафиксировали, что грабителей было двое.

Правоохранители разыскивают преступников, пишет KP.Ru.

Известно, что генерал в 2010 году уехал в США и живет в Майами. Дом в Москве он не продавал, там какое-то время жили его родственники.

Ранее сообщалось, что в Московской области неизвестные обстреляли автомобиль, после чего ограбили его пассажиров.