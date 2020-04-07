Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

Москва, 7 апреля. Главврач московской больницы имени Давыдовского заразилась коронавирусом, сообщил источник Федерального агентства новостей в медучреждении.

Тест на коронавирус Елены Васильевой оказался положительным. Врач самоизолировалась и продолжает работать удаленно.

Все сотрудники больницы, которые контактировали с Васильевой, сдали анализы на коронавирус. Они находятся под наблюдением.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию по коронавирусу. На врачей всего мира легла дополнительная нагрузка.

В начале апреля стало известно о заражении коронавирусом главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Медик какое-то время выполнял свои обязанности, а потом был госпитализирован.

Коронавирусом также заразился один из терапевтов Гатчинской ЦРБ, который в конце марта вернулся в Петербург после зарубежной поездки.

Ранее петербургский врач Олег Розенберг рассказал, какой препарат поможет при осложнениях, вызванных коронавирусом. По его словам, вирус атакует легкие носителя, поэтому лечить такого пациента можно с помощью легочного сурфактанта.

Этот препарат создан на основе легких крупного рогатого скота и уже доказал свою эффективность. Его биологический состав близок к составу здоровых легких человека.