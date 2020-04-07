Известный физик Казарян, заразившийся коронавирусом, умер в Коммунарке

Москва, 7 апреля. В ночь на 7 апреля в столичной инфекционной больнице в Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян, ему было 72 года.

Казарян работал в столичном ФИАН имени Лебедева, занимался исследованиями лазеров.

«Его госпитализировали около недели назад в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Он был в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ», — рассказал источник, его слова передает KP.Ru.

Известно, что физик почувствовал себя плохо в конце марта, в последний раз в исследовательском центре он был 16 марта. С того времени ни с кем из коллег Казарян не контактировал. Учреждение закрыли на карантин.

В больницу в Коммунарке Казарян поступил вместе с супругой, которой было 69 лет. Женщина работала в медицинском вузе. У нее обнаружили коронавирус, супруга физика также скончалась от осложнений.

Как передает телеканал «МИР 24», Казарян был доктором физико-математических наук. Он разработал импульсно-периодический лазер для видимой области спектра.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зафиксировали первый летальный случай от коронавируса. Пациенту было 45 лет, он умер от осложнений из-за двусторонней пневмонии.

В Италии от коронавируса умер 85-летний дизайнер Серджио России. Врачи не смогли спасти известного пациента. Еще одной жертвой коронавируса стал британский актер, звезда франшизы «Звездные войны» Эндрю Джек, ему было 76 лет.

При этом коронавирус не смог сломить 71-летнего принца Чарльза. Он долгое время находился в изоляции, а после выздоровления присоединился к другим членам королевского семейства.