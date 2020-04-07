Семь пациентов с коронавирусом в Москве оштрафовали за нарушение карантина

Москва, 7 апреля. Семь человек с коронавирусом нарушили режим самоизоляции, после чего были оштрафованы и помещены на обсервацию, сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

Все инциденты произошли 6 апреля. Пациенты находились на домашнем лечение, поскольку болезнь у них протекала в легкой форме.

«При помощи технических средств было установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома», — говорится в сообщении.

Нарушители знали о диагнозе и предписании оставаться дома, чтобы не заразить других людей. Их доставили в обсервационные центры в Царицыно и Крылатском, где они продолжат лечение.

Всех нарушителей нашли с помощью средств видеофиксации, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает издание «Ридус», в российской столице почти 900 человек лечатся дома. Они подписывают согласие на домашний карантин и обязаны его соблюдать до полного выздоровления.

При оформлении документов они также соглашаются на хранение их данных в базе с фотографиями всех пациентов, кто лечится на дому.

Как сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в больницах Москвы выздоровели 206 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину проконтролировать соблюдение карантина с использованием технических средств, в том числе данных операторов мобильной связи.