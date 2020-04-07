Волонтеры рассказали, как помогают пожилым москвичам на карантине

Москва, 7 апреля. Тысячи волонтеров в столице помогают людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на карантине.

В Москве действует режим самоизоляции, на улицу можно выходить только за продуктами и лекарствами, на прогулку с собакой. Но людям, которые входят в группу риска, стоит воздержаться. Эти меры должны защитить пожилых людей от коронавируса.

Глава центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский рассказал, что в день кол-центр получает около пяти тысяч заявок. Все волонтеры проходят инструктаж, получают средства защиты и проездной на транспорт, пишет «Вечерняя Москва».

Добровольцы связываются с заявителем и уточняют список покупок. По словам участника акции Владимира Малышева, он решил присоединиться к программе, чтобы помочь нуждающимся.

«Волонтерить буду столько, сколько потребуется, пока ситуация не станет лучше», — сказал он.

Волонтеры приносят продукты людям, передают пакеты через порог и не задерживаются, потому что их ждут уже по другому адресу. Пока в Москве волонтеров хватает, но позже могут объявить дополнительный набор. Волонтером могут стать люди от 18 до 50 лет.

Оставить заявку на получение помощи волонтеров можно по телефонам, указанным на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве скончались еще два человека с коронавирусом. Пациентам было 67 лет и 72 года, у них диагностировали двустороннюю пневмонию. Власти призывают горожан оставаться дома и позаботиться о своем здоровье.