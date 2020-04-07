Синоптики пообещали москвичам теплую погоду

Москва, 7 апреля. Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе, температура воздуха составит 10 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

На погоду в Москве влияет антициклон. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным — 762 мм ртутного столба.

Синоптики считают такую погоду комфортной для большинства жителей. Единственное, что может повлиять на самочувствие — это повышенное атмосферное давление, пишет РИАМО.

Напомним, что в Москву снова пришло тепло. Апрель обещает быть по-настоящему теплым месяцем.