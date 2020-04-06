Мужчина зарезал собственную мать и хранил труп на балконе в Подмосковье

Москва, 6 апреля. 27-летний мужчина убил собственную мать и спрятал останки на балконе квартиры в Истре. Тело несчастной женщины пролежало там несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Подмосковью.

По имеющимся данным, останки убитой женины были найдены в одной из квартир поселка станции Манихино. Подозреваемый повздорил со своей 57-летней матерью. В какой-то момент мужчина схватил нож и нанес ей несколько колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась. Убийца спрятал бездыханное тело на балконе, где оно пролежало порядка 17 дней, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правоохранители задержали преступника. Во время допроса он частично признал свою вину. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.