Мать оставила ночевать младенца в коляске на улице в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Многодетная мать на всю ночь оставила коляску с грудничком на улице в Новой Москве. Правоохранители назначили проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 3 апреля. Женщина с несколькими детьми и своим сожителем возвращалась с празднования дня рождения. Многодетная мать поднялась в квартиру, чтобы уложить одного из детей, присмотреть за спящим в коляске младшим ребенком она попросила своего кавалера. Однако за спящим на улице малышом она так и не спустилась, потому что уснула, а сожитель оставил коляску с грудником без присмотра и ушел, передает РИАМО.

Утром ребенка в коляске обнаружил случайный прохожий, мужчина сразу обратился к правоохранителям. Медики осмотрели малыша и пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает.

В данный момент стражи правопорядка устанавливают подробные обстоятельства случившегося. По результатам назначенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.