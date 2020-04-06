Два пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Москва, 6 апреля. В столице скончались два пожилых пациента с пневмонией и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Москве.

В сообщении говорится, что скончались два пациента 67 и 72 лет. У обоих были диагностированы сопутствующие болезни, среди которых хронический бронхит, диабет, гипертензия и кардиосклероз.

В оперативном штабе напомнили, что в виду сложившейся эпидемиологической ситуации, необходимо неукоснительно соблюдать строгий режим самоизоляции.