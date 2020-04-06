Еще восемь пациентов с коронавирусом выписаны из больниц в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Еще восемь человек с опасной инфекцией полностью выздоровели в Подмосковье. Число успешно поборовших заболевание пациентов возросло до 47 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по Московской области.

Отмечается, что выздоровевшие прошли повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Исследования подтвердили отрицательный результат, после чего все восемь пациентов были выписаны из стационарных отделений медучреждений, передает РИАМО.

Напомним, что за минувшие сутки в Московской области были официально зарегистрированы 82 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 387 случаев заболевания коронавирусом.