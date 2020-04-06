Коронавирус в Москве и области 6 апреля: свежая статистика, сколько заболело и умерло

Ситуация по коронавирусу в Москве и Московской области остается самой сложной на всей территории РФ. Именно за счет скончавшихся за сутки в Подмосковье количество смертельных случаев в России, связанных с коронавирусной инфекцией, превысило 50 человек.

Статистика по Москве и Подмосковью на 6 апреля

За последние сутки в России зарегистрировано 954 новых официально подтвержденных случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Выздоровел 51 человек.

Москва — 591 заболевший: Московская область — 82; на третьем месте Санкт-Петербург — 35 случаев.

Оперативный штаб Подмосковья сообщил, что за последние сутки в регионе умерли пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Один человек умер в Коми, еще один летальный исход зафиксирован в Бурятии, там скончалась 73-летняя женщина, инвалид первой группы.

Всего на 6 апреля в России зарегистрировано 6343 случая заражения COVID-19 в 80 регионах РФ. За весь период зафиксировано 53 летальных исхода, выздоровели 406 человек.

Работа транспорта в Москве на фоне коронавируса

Количество поездов метро и городских автобусов в Москве в период самоизоляции не снижено, чтобы люди могли соблюдать в транспорте положенную дистанцию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем больше общественного транспорта, тем свободнее могут сидеть пассажиры и тем меньше контактов», — пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вводить в Москве пропуска для контроля режима самоизоляции нет необходимости, но полиция продолжит контролировать общественные места и дворы, а также проводить выборочные проверки на дорогах.

По данным департамента по транспорту Москвы, на 10 утра 6 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается следующее сокращение использования городского транспорта:

— 80% метро; — 79% наземный транспорт; — 66% пригородные электропоезда; — 57% такси; — 52% личный транспорт.

Дороги в Москве утром 6 апреля были свободнее на 80%, чем три недели назад.

Тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал новый отечественный экспресс-тест на коронавирус, который будет выпускать компания «Генериум» во Владимирской области. Сообщается, что тестирование будет занимать не более 40 минут, а точность результата — 94%. На сегодня в России по официальным данным уже проведено 758 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.