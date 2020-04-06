Ракова рассказала об условиях ужесточения мер по самоизоляции в Москве

Москва, 6 апреля. Руководство столицы не исключает возможности ужесточения мер по самоизоляции в городе, но пока не видит оснований для их введения. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, уже существующие ограничительные меры и так дают свой эффект. Горожане прислушиваются к наставлениям властей, люди стали серьезнее относиться к вопросам безопасности и здоровья.

«И сегодня у нас, по большому счету, социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения заболевания, достигнуто без каких-либо жестких мер», — сказала Ракова.

Она рассказала, что пассажиропоток в столичной подземке упал на 85%, в наземном транспорте количество пассажиров уменьшилось на 75%. Кроме того, на 60% снизилось количество поездок на личном транспорте. Он заявила, что существующие меры на данный момент оправдывают себя.

«Поэтому в принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры», — добавила заммэра.

Введение дополнительных ограничений должно происходить в том случае, если горожане не могут сами себя ограничить. В данный момент такой тенденции нет.