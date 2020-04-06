Хромов рассказал о льготах для бизнеса из-за карантина в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Представителям малого и среднего бизнеса на 15% снизят социальные взносы в Подмосковье из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов отметил, что предприниматели малого и среднего звена получат отсрочку по налогам на полгода. Он отметил, что для получения данной льготы не потребуется заполнять какие-либо дополнительные бумаги.