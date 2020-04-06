Хромов рассказал о льготах для бизнеса из-за карантина в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Представителям малого и среднего бизнеса на 15% снизят социальные взносы в Подмосковье из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Хромов отметил, что предприниматели малого и среднего звена получат отсрочку по налогам на полгода. Он отметил, что для получения данной льготы не потребуется заполнять какие-либо дополнительные бумаги.
«Основные меры поддержки предпринимателей приняты на федеральном и частично на региональном уровне. Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату», — заявил Хромов.
Хромов рассказал, что в регионе из-за сложившейся ситуации с опасной коронавирусной инфекцией приостановлена работа целых отраслей, таких как туризм, авиаперевозки, парикмахерские услуги и прочее. Для представителей среднего и крупного бизнеса разработаны отдельные меры поддержки, передает телеканал «360».
«Вопросы, возникающие в их деятельности, будут решаться максимально быстро и эффективно», — пообещал Хромов.
Одной из таких мер станет поддержка предпринимателей в работе с банками. Руководство региона может помочь с пересмотром условий по уже взятым займам. Он напомнил, что федеральное правительство обязало финансовые учреждения пересматривать условия кредитов для тех организаций, которые испытывают трудности из-за коронавируса.
«У нас со всеми крупнейшими банками уже организованы рабочие группы на эту тему», — рассказал Хромов.
Также власти Подмосковья будут содействовать предпринимателям в получении беспроцентного банковского займа для выплаты заработной платы.