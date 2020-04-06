Пять пациентов с коронавирусом скончались в больнице Подмосковья

Москва, 6 апреля. За сутки в Подмосковье скончались пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«Всего умерло — 8 человек», — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, на текущий момент на территории региона официально зарегистрировано 387 случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией.

Москва и Подмосковье по-прежнему остаются лидерами по количеству случаев заражения опасной инфекцией. За последние сутки там было зафиксировано 591 и 82 случая заражения соответственно.