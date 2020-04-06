Девушка набросилась с ножом на полицейского в Подмосковье

Москва, 6 апреля. 22-летняя девушка набросилась с ножом на своего сожителя-полицейского в Подмосковье. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения.

По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на 4 апреля в городском округе Павловский Посад. В полиции сообщили, что сигнал о нападении поступил в дежурную часть в 2.50. Между полицейским, который в тот момент был не на службе, и его сожительницей произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине удары ножом в область живота, шеи и плеча, передает телеканал «360».

В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося. Назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.