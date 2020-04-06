В Москве выздоровели еще 12 человек с коронавирусом

Москва, 6 апреля. Еще 12 пациентов успешно побороли коронавирусную инфекцию в Москве. Количество выздоровевших в столице выросло до 210 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, чтобы подтвердить отсутствие инфекции у пациента, врачи проводят специальное исследование. Она отметила, что все выписанные проходили повторный тест на наличие коронавируса, анализы дали отрицательный результат. Все пациенты здоровы и чувствуют себя нормально.