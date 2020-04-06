Вооруженные грабители напали на хозяина дома в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Трое злоумышленников совершили разбойное нападение на жителя Подмосковья. Вооруженные грабители проникли на придомовой участок в Воскресенском и вымогали у хозяина деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По имеющимся данным, преступники застали хозяина дома в бане. Угрожая ножом, неизвестные требовали у него деньги и другие ценности. Пострадавший отказался отдавать имущество грабителям, тогда один из них взял нож и нанес удар в область руки. Посторонний шум и крики услышала жена потерпевшего и вызвала полицию, передает РИАМО.

На место преступления выехали оперативники, они задержали злоумышленников. Одному грабителю удалось сбежать с похищенным на сумму свыше 300 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе расследования потерпевший опознал в одном из грабителей человека, который ранее уже совершал на него нападение и похитил свыше 1,3 миллиона рублей.