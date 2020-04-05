Житель дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа, спас повисшего на плите ребенка

Москва, 5 апреля. Житель Подмосковья Игорь Левин спас повисшего на бетонной плите ребенка во время взрыва газа в Орехово-Зуево. Плита находилась на высоте третьего этажа.

По словам мужчины, он стоял на балконе, когда в доме прогремел в взрыв. Мужчина спустился на улицу, пока жена и ребенок собирали вещи первой необходимости. Во дворе он увидел подростка, который повис на бетонной плите. Мужчина по обломкам поднялся к нему, вытащил за руку и спустил вниз.

Левин подчеркнул, что он был во дворе не один, но остальные люди просто стояли и бездействовали. Отважный мужчина списал их бездействие на состояние шока. Только в тот момент, когда он полез за мальчиком, активизировались и другие молодые люди, стоявшие внизу.

Левин рассказал, что мальчишка был в шоке и мог шевелить только руками, передает телеканал «360».

«Руками двигал, а ниже пояса говорил: «Я не чувствую ног». Как оказалось, потом, у парня перелом позвоночника», — поделился Игорь.

Гора обломков, на которой стоял мужчина, начала рушиться и уходить вниз. Мужчина окликнул выживших, но никто не отозвался.

«Тогда я начал спускаться», — рассказал мужчина.

Спасенного им парня госпитализировали. Сейчас он находится в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте.

Напомним, что в результате взрыва в пятиэтажке Орехово-Зуева обрушилась половина подъезда дома. По предварительным данным, эпицентром взрыва была кухня квартиры на третьем этаже. Полностью уничтожены пять квартир, еще пять получили серьезные повреждения. В результате взрыва погибли три человека. Еще десять пострадали.