Семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево получат компенсацию в миллион рублей

Москва, 5 апреля. Семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что каждому, кто пострадал в результате взрыва, будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. В сообщении также говорится, что жильцы не пострадавших 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой после того, как спасатели закончат разбирать завалы.

Кроме того, специалисты признали первый и второй подъезды аварийными и не подлежащими восстановлению.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в одной из квартир пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуево погибли трое человек, пострадали — десять. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Десять квартир повреждены, пять из них — разрушены полностью.