Число пострадавших в результате взрыва газа в Орехово-Зуево выросло до 10 человек

Москва, 5 апреля. Десять человек пострадало при взрыве газа в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве. Уточненную информацию о количестве жертв предоставили медицинские службы области.

По имеющимся данным, четверо жильцов, в том числе ребенок, доставлены в медицинские учреждения города. Шестерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия, передает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что представители спасательного ведомства продолжают работать на место чрезвычайного происшествия. Спасатели обследуют многоквартирный дом и расчищают завалы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в одной из квартир пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуево погиб один человек, пострадали — шестеро. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Десять квартир повреждены, пять из них — разрушены полностью.