Власти утвердили список продолжающих работу предприятий во время карантина в Подмосковье

Москва, 5 апреля. Власти опубликовали список предприятий, которые могут продолжать работу во время действия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, ограничения в работе не коснутся непрерывно действующие организации, учреждения, которые обеспечивают горожан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, а также организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций и ряд других предприятий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что большая часть компаний и организаций продолжают работать в регионе, часть их сотрудников была переведена на уделенный режим работы или отправлена в отпуска. Подчеркивается, что при посещении работающих организаций необходимо строго соблюдать безопасную дистанцию. Это требование является обязательным.

Ранее власти Подмосковья заявили, что пока не собираются вводить пропускной режим на территории региона. Губернатор региона Андрей Воробьев выразил надежду, что прибегать к подобным мерам никогда не придется.