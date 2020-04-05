Жителям Подмосковья объяснили правила передвижения на авто во время самоизоляции

Москва, 5 апреля. Жители Подмосковья могут использовать личный транспорт, чтобы добраться до ближайшего продуктового магазина во время действия режима самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующее постановление было опубликовано властями региона на официальном портале.

Согласно документу, граждан обязали не покидать места проживания, за исключением тех случаев, когда нужно посетить ближайший продовольственный магазин или места оказания услуг и реализации товаров, продажа которых не ограничена в соответствии с выпущенным постановлением, передает телеканал «360».

«В том числе с использованием личного транспортного средства», — указано в документе.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов был введен на территории Московской области с 30 марта. Нарушение самоизоляции влечет за собой наказание в виде штрафа, который составляет 4 тысячи рублей для физического лица, 30–40 тысяч для должностных лиц и от 200–300 тысяч для юридических лиц.