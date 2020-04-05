Власти не планируют вводить пропускной режим в Подмосковье

Москва, 5 апреля. Власти пока не собираются вводить пропускной режим из-за ситуации с коронавирусом в Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, сложившаяся ситуация пока не требует введения пропускного режима. Губернатор выразил надежду, что прибегать к подобным мерам никогда не придется. Он назвал категорию граждан, которые получат пропуска в первую очередь, если ситуация все же изменится, передает телеканал «360».

«Все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будут обеспечены пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно таким образом», — написал Воробьев в Instagram.

Напомним, что режим самоизоляции введен на территории Подмосковья с 30 марта. Горожане могут покидать дома только в экстренных случаях, а также для того, чтобы сходить в магазин или аптеку. Власти призвали жителей соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того, можно выходить на улицу, чтобы выбросить мусор или выгулять домашнего питомца.

В данный момент в Подмосковье официально зарегистрировано 211 случаев заражения коронавирусом.