Синоптики пообещали москвичам потепление до 19 градусов

Москва, 5 апреля. Синоптики рассказали о существенном потеплении до 19 градусов в Москве. Столбики термометров начнут подниматься уже в начале следующей недели. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, теплый воздух принес антициклон в центральную и северо-западную часть России. Так, шестого апреля в столице столбики термометров будут фиксировать до плюс 9 градусов. Ночью температура опустится до нуля, возможны небольшие осадки. Уже седьмого числа воздух прогреется до плюс 12 градусов, передает «Российская газета».

К девятому апреля значения температуры достигнут отметки в плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Начиная с десятого числа, температура понизится на 2 градуса.