Водитель в Новой Москве устроил стрельбу из-за дорожного конфликта

Москва, 4 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали в Новой Москве мужчину, который устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта.

Инцидент произошел на Киевском шоссе в районе деревни Рассудово. Водитель не уступил дорогу другому автомобилисту, в результате чего завязалась драка.

Один из мужчин воспользовался травматическим оружием и произвел несколько выстрелов в сторону обидчика. Росгвардейцы задержали 26-летнего уроженца Калужской области.

В ходе досмотра был изъят пистолет, подозреваемого передали сотрудникам полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что экипажи Росгвардии патрулируют города Московской области и просят жителей оставаться дома.