Очевидцы рассказали о взрыве многоэтажки в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Пенсионерка из дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв, рассказала об инциденте. По ее словам, хлопок был очень резким.

Подъезд жилой пятиэтажки рухнул после взрыва бытового газа в подмосковном городе Орехово-Зуево. Жильцов вывели на улицу. До приезда сотрудников МЧС люди по обломкам забрались на третий этаж и спустили ребенка вниз.

«Полдома было в темном смоге от пыли», — рассказал один из жильцов дома, его слова передает телеканал «360».

Одна женщина, живущая на третьем этаже, где и произошел взрыв, получила травмы лица.

«Мне как дало — я упала. И потом встаю — в квартире непонятно чего. И кричат: «Помогите!» — пояснила пенсионерка.

Она посетовала, что теперь ей негде жить. Придется на какое-то время остаться у родственников. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Следственного комитета и МЧС.

По последним данным, один человек погиб, пятерых госпитализировали с различными травмами. Еще один человек отказался от госпитализации. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Орехово-Зуево и проводит оперативное совещание.

Предварительная причина — взрыв газовой горелки на третьем этаже. Однако следователи рассмотрят все возможные причины происшествия, в том числе неосторожное оборудование с газовым оборудованием. СК РФ опубликовал видео с места взрыва.