Власти Москвы назвали условие запуска системы контроля режима самоизоляции

Москва, 4 апреля. Власти Москвы запустят систему контроля соблюдения самоизоляции при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации и росте нарушений, заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Техническая инфраструктура Москвы готова к запуску системы контроля. Лысенко добавил, что она заработает в случае подписания соответствующего нормативного акта.
После этого москвичи должны быть получать код, который подтверждает возможность перемещения по городу.
«Передвигаться по-прежнему можно пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле — достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе код», — рас
Выдавать коды будут онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или по телефону. Комбинацию букв и цифр можно сохранить на телефоне.
Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки выздоровели еще 26 пациентов. В общей сложности коронавирусом переболели и вылечились 194 человека.