Власти Москвы назвали условие запуска системы контроля режима самоизоляции

Москва, 4 апреля. Власти Москвы запустят систему контроля соблюдения самоизоляции при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации и росте нарушений, заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Техническая инфраструктура Москвы готова к запуску системы контроля. Лысенко добавил, что она заработает в случае подписания соответствующего нормативного акта.

После этого москвичи должны быть получать код, который подтверждает возможность перемещения по городу.

«Передвигаться по-прежнему можно пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле — достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе код», — рассказал чиновник.

Выдавать коды будут онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или по телефону. Комбинацию букв и цифр можно сохранить на телефоне.

Однако для выгула собаки возле дома и выноса мусора на ближайшую контейнерную площадку код не нужен.

Напомним, что президент Владимир Путин во время обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом продлил нерабочие дни до конца апреля. Власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех жителей, кроме тех, кто продолжает работать.

Места общественного питания и развлекательные заведения в городе закрыты. Продолжают работать рестораны, которые осуществляют доставку еды на дом и готовя на вынос.

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки выздоровели еще 26 пациентов. В общей сложности коронавирусом переболели и вылечились 194 человека.