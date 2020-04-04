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Власти Москвы назвали условие запуска системы контроля режима самоизоляции

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Власти Москвы назвали условие запуска системы контроля режима самоизоляции

Москва, 4 апреля. Власти Москвы запустят систему контроля соблюдения самоизоляции при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации и росте нарушений, заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Техническая инфраструктура Москвы готова к запуску системы контроля. Лысенко добавил, что она заработает в случае подписания соответствующего нормативного акта.

После этого москвичи должны быть получать код, который подтверждает возможность перемещения по городу.

«Передвигаться по-прежнему можно пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле — достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе код», — рас

Выдавать коды будут онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или по телефону. Комбинацию букв и цифр можно сохранить на телефоне.

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки выздоровели еще 26 пациентов. В общей сложности коронавирусом переболели и вылечились 194 человека.

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