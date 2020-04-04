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Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой на западе Москвы

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Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой на западе Москвы

Москва, 4 апреля. Машина скорой помощи попала в ДТП на Малой Филевской улице в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла утром 4 апреля, скорая везла пациента в больницу. Легковушка врезалась в скорую, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Информацию об аварии также подтвердили в ГИБДД по Москве, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирии машина скорой помощи, которая ехала на большой скорости, перевернулась. Пострадали водитель и фельдшер.

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