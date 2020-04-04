Оперштаб сообщил о 434 заболевших коронавирусом в Москве

Москва, 4 апреля. Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 434 человека и достигло 3357, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 4 апреля, в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса в 32 регионах России. Полностью выздоровели за весь период 333 человека.

В Москве за сутки скончались семь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. Как отметили в оперативном штабе, у них были сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, гипертония и рак шейки матки.

Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, за последние сутки в столице сделали 14 тысяч проб на коронавирус. 10 тысяч провели городские учреждения, две тысячи — федеральные и еще две тысячи — частные лаборатории.

Власти Москвы неоднократно напоминали, что в группу риска входят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. До 1 мая люди старше 65 лет должны оставаться дома.

Москвичам нужно соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Можно только выгулять собаку, купить продукты и лекарства в ближайших к месту жительства магазине и аптеке.

Напомним, что в столице организовали базу с фотографиями зараженных коронавирусом пациентов, которые обязаны оставаться дома. Соблюдение карантина проверяют правоохранители.