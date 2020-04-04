Синоптики пообещали москвичам теплую погоду

Москва, 4 апреля. Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в субботу, сообщил Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, ночью похолодает до 2 градусов мороза. В Московской области столбики термометров поднимутся от 6 до 11 градусов тепла, ночью опустятся до 4 градусов мороза.

Западный ветер усилится до 17 метров в секунду. Объявлен«желтый» уровень погодной опасности, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в большинстве регионов страны вскоре установится сухая жаркая погода. Она поможет остановить распространение коронавируса, пишет издание «Аргументы и Факты».

Апрель обещает быть по-весеннему теплым, но возможны дни, когда похолодает.