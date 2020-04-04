Вильфанд пообещал потепление в Москве на следующей неделе

Москва, 4 апреля. Температура в Москве постепенно будет увеличиваться с понедельника и уже в среду достигнет 15 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине грядущей недели температура будет повышаться на один-два градуса.

«Вполне будет комфортно: температура вырастет до 13–15 градусов тепла к среде», — добавил он.

Вильфанд уточнил, что причиной потепления в столице станет антициклон, который принесет также повышенное атмосферное давление. Его пик прогнозируется на понедельник — 761 миллиметров ртутного столба, что несколько выше нормы.

Как передает «Вечерняя Москва», в субботу в столице максимальная температуры воздуха составит восемь-десять градусов тепла. Гидрометцентр обещает облачную погоду и временами дожди.

Накануне Вильфанд рассказал о том, что на следующей неделе на востоке России установится особенно теплая, даже «фантастическая» погода. По его словам, причиной станет приход воздушных масс из Монголии и Китая. Температурная аномалия в Азиатской части страны превысит норму на 16-18 градусов.