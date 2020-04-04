Автомобиль полиции перевернулся после ДТП в Москве

Москва, 4 апреля. Автомобиль полиции перевернулся после аварии на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново.

Подробности ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам, серьезная авария произошла с участием трех машин, среди которых — полицейский внедорожник, такси и еще одна иномарка.

От столкновения машина МВД перевернулась и оказалась на крыше. По предварительным данным, сообщает «Пятый канал», пострадал один человек.

Как отметили в комментариях жители Чертаново, на этом участке Варшавского шоссе нередко случаются аварии — несколько дней назад там же столкнулись три автомобиля такси.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.