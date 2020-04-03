Бойцы Росгвардии патрулируют Подмосковье, призывая жителей оставаться дома

Москва, 3 апреля. Двести экипажей Росгвардии патрулируют улицы в городах Московской области и информируют местных жителей о самоизоляции, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Бойцы Росгвардии раздают пенсионерам памятки с номерами медучреждений и социальных служб, куда можно обратиться за помощью. Они поясняют, что при необходимости продукты и лекарства могут доставить волонтеры.

Все сотрудники вневедомственной охраны имеют средства защиты, в том числе медицинские маски. Они также следят за сохранностью объектов, которые закрыты на карантин.

Напомним, что режим самоизоляции в московском регионе продлили до 30 апреля, пишет РИАМО. Жители Московской области могут выходить в магазин за продуктами и лекарствами в аптеку.

Разрешается выносить мусор и выгуливать собаку. Водители могут ездить на автомобиле только в одиночку. Исключение сделали для пассажиров, которые проживают вместе с водителями.

Ранее сообщалось, что в Москве создали специальную базу с информацией и фото пациентов, у которых подтвердился коронавирус.

В столице задержали трех нарушителей режима самоизоляции, которые вышли на улицу и подвергли опасности здоровье окружающих. Штраф за нарушение карантина назначили до пяти тысяч рублей.