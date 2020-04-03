Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом врача Проценко

Москва, 3 апреля. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя нормально, заявил глава медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов.

У Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Врач выразил надежду, что за время работы в инфекционной больнице у него выработался иммунитет.

«Он хорошо себя чувствует, рвется на работу», — прокомментировал Карпов, его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

При этом больница в Коммунарке работает в штатном режиме. Все медики регулярно сдают тест на коронавирус.

Ранее Проценко заявил, что COVID-19 может привести к тяжелым повреждениям легких, а также нарушениям свертывания крови. Такие пациенты нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, в России проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус. У 3548 человек они оказались положительными. Власти России ввели меры по предотвращению распространения коронавируса среди населения.

Накануне Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца с сохранением заработной платы. Это позволит выиграть время для упреждающих мер, поскольку пик эпидемии коронавируса в России пока не пройден.

В регионах России вводят дополнительные меры поддержки населения из-за ситуации с коронавирусом, в том числе пособия для тех, кто остался без работы.