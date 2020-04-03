База с фото заразившихся коронавирусом пациентов появилась в Москве

Москва, 3 апреля. Специальная база, где есть информация с фотографиями на каждого человека, у кого подтвержден диагноз «коронавирус» создана в Москве, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Власти контролируют пациентов с коронавирусом благодаря информационной базе. По последним данным, в столице 530 человек имеют легкую форму коронавируса и лечатся на дому.

Три человека нарушили карантин, им выписали штрафы и направили на обсервацию в Царицыно.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому осуществляется контроль за пациентами с коронавирусом. Штрафы за нарушение самоизоляции назначили до пяти тысяч рублей, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Строгино грузчик магазина «Перекресток» заразился коронавирусом. Супермаркет продезинфицировали, других сотрудников, которые контактировали с больным, отпустили на 14-дневный карантин.

Столичные власти напоминают о режиме самоизоляции. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, 90% людей старше 65 лет соблюдают карантин.

Об этом свидетельствует геоаналитика сотовых операторов. Только 5% пожилых москвичей выходили на улицу и находились возле дома. Москвичам можно выходить за продуктами, лекарствами и выгуливать собак недалеко от дома.