Трех пациентов в Москве оштрафовали за нарушение карантина

Москва, 3 апреля. Трех пациентов с коронавирусом отправили в Царицынский обсервационный центр за нарушение карантина, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В Москве 530 человек с легкими симптомами коронавируса лечатся на дому. Три человека нарушили условия самоизоляции.

«Каждому из них были заранее разъяснены правила прохождения лечения на дому и то, что они должны соблюдать карантин вплоть до полного выздоровления», — рассказал Венедиктов, его слова приводит ТАСС.

Однако москвичи вышли из дома и подвергли риску здоровье других людей. Нарушения зафиксировали 2 апреля, пациентам выписали штрафы и доставили в медучреждение.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому осуществляется контроль за инфицированными коронавирусом пациентами. Штрафы за нарушение самоизоляции назначили до пяти тысяч рублей, пишет HCН.

Могордума приняла закон об административной ответственности за нарушение карантина. В документе указывается возможность использования системы видеонаблюдения.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Собянину проконтролировать соблюдение карантина с помощью информации мобильных операторов.

3 апреля Сергей Собянин рассказал, что власти столицы хотели ввести жесткий пропускной режим. Однако из-за снижения числа нарушений необходимость в этом отпала.