Грузчик супермаркета в Москве заразился коронавирусом

Москва, 3 апреля. Грузчик столичного супермаркета «Перекресток» заразился коронавирусом. Всех сотрудников, которые работали с мужчиной, отправили на карантин.

Как сообщил Telegram-канал Mash, зараженным оказался мужчина в Строгино. В магазине заявили, что выполнили все правила. Супермаркет закрыли на ночь и вызвали службу обработки Роспотребнадзора.

Торговую точку продизенфицировали, все товары без упаковок утилизировали, сотрудников отправили на двухнедельный карантин. Официальной информации о заражении грузчика пока нет, пишет «Царьград».

По данным на 3 апреля, в столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве зафиксировано 2 923 случая коронавируса.

Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек – от 46 до 65 лет и 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвердили у 17 несовершеннолетних.

Медики наблюдают за родственниками и другими контактировавшими с заболевшими лицами. Власти призывают горожан оставаться дома и не рисковать своим здоровьем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у властей города был план ввести жесткий пропускной режим. Однако москвичи прислушались к рекомендациям не нарушать карантин.

Автомобилистам в столице запретили ездить с пассажирами, исключением являются только лица, которые проживают вместе с водителями. За нарушение предписания ввели штраф в размере пяти тысяч рублей.