Московские дворы дезинфицируют из-за коронавируса

Москва, 3 апреля. Дороги и дворы столицы обрабатывают дезинфицирующим средством в связи с эпидемией коронавируса. За процессом обработки наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

Поливальная машина с присоединенной цистерной раствора дезинфицирующего средства едет по двору, в то время как коммунальщики метлами и вениками очищают и обеззараживают асфальт.

«Это от коронавируса защита, заразу убивать вирус!», — поясняет работник коммунальной службы.

Такая обработка необходима для того, чтобы не допустить распространения смертельно опасного вируса COVID-19.

Коммунальщики используют дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, говорится на сайте московской мэрии.

Дезинфекция проходит и в подъездах домов, в которых живут уже заболевшие коронавирусом или находящиеся на карантине москвичи. Там специальным раствором протирают перила, поручни, почтовые ящики, подоконники и выключатели.

Для безопасности граждан в остальных подъездах столицы влажная уборка теперь проводится чаще.

Обеззараживанию подвергается и инфраструктура московского метрополитена. Так, в вестибюлях и на станциях метро ежедневно проводится уборка и дезинфекция. Для этого задействовано более двух тысяч человек. Все поверхности очищают раз в один-два часа.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и стремительно распространилась по планете. В России COVID-19 заразилось 4149 человек. Коронавирус унес жизни 34 россиян, выздоровели от опасной болезни 281 человек.