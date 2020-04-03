Собянин назвал условие введения жесткого пропускного режима в Москве

Москва, 3 апреля. Власти Москвы планировали ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.

Собянин подчеркнул, что решения в связи с коронавирусом принимаются не спонтанно, а с учетом рекомендаций врачей и после консультаций с оперативным штабом по мониторингу коронавируса.

«У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, когда огромное количество людей решили расслабиться, но ситуация изменилась, на этой неделе граждане ведут себя очень корректно», — сказал градоначальник.

По словам мэра Москвы, если горожане выполняют рекомендации президента и правительства, необходимости в введении пропускного режима нет. Он попросил москвичей и дальше следовать призывам властей и оставаться в самоизоляции.

Собянин подчеркнул, что от поведения москвичей зависит здоровье их самих и близких. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, 90% людей старше 65 лет с начала недели остаются дома.

Только 5% из них выходили на улицу рядом с местом жительства. Это подтверждается данными геоаналитики, предоставленными мобильными операторами.

Напомним, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину проконтролировать соблюдение карантина москвичами.

Водителям в Москве разрешается только ездить на работу и за продуктами, но по одному. Исключением является только человек, который живет вместе с автомобилистом.

Ранее сообщалось, что столичные таксисты попросили Собянина обеспечить их средствами защиты от коронавируса.