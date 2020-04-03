Водителям в Москве разрешили ездить на автомобиле только по одному

Москва, 3 апреля. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в столице разрешат ездить на автомобиле только по одному человеку.

Данную меру ввели для предотвращения распространения коронавируса среди населения. Исключение сделали для пассажиров, которые находятся на изоляции вместе с водителем автомобиля.

В одном авто не могут передвигаться люди, которые живут в разных районах города. Это нарушает установленную властями Москвы дистанцию в 1,5 метра между людьми. Как отмечает РИАМО, штраф за нарушение правил самоизоляции с использованием транспорта составит 5 тысяч рублей.

Известно, что за первые три дня изоляции из Москвы выехали 850 тысяч граждан на 567 тысячах авто, пишет KP.Ru. Использовать авто для передвижения по Москве могут только люди, которые ездят на работу и те, кто выезжает за продуктами и в аптеку.

Также разрешается покидать место самоизоляции для выгула собаки, но нельзя отходить от дома дальше чем 100 метров. Правоохранители органы начали проверять москвичей, которые покидают дом на своих автомобилях.

Это делается по решению премьер-министра России Михаила Мишустина, который поручил мэру Москвы Сергею Собянину проконтролировать соблюдение карантина в столице, в том числе с помощью информации мобильных операторов.

По данным заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, более 500 пациентов с коронавирусом в легкой форме находятся на дому. Им категорически запрещено покидать квартиру.