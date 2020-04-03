Заболевший коронавирусом врач Проценко рассказал об осложнениях болезни

Москва, 3 апреля. Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал осложнения, которые способен вызвать коронавирус.

Врач заявил, что COVID-19 может привести к тяжелым повреждениям легких, нарушениям свертывания крови. И пациенты с такими осложнениями находятся в больнице в Коммунарке.

«Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Специалист отметил, что таких пациентов направляют на ИВЛ. Одного пациента с осложнениям не удалось спасти 1 апреля.

Как отмечает «Газета Кемерова», у самого Проценко подтвердился коронавирус. Он изолировался в кабинете и продолжил работу удаленно.

Напомним, что в России проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус. У 3548 человек они оказались положительными.

По данным московского оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 3 апреля в стране зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. Жертвами коронавируса стали 34 человека, выздоровел 281 человек.

Ранее сообщалось, что столичные таксисты попросила мэр города Сергея Собянина помочь с защитными средствами от коронавируса. Им не хватает медицинских масок и дезинфицирующих средств.