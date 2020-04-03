Таксисты попросили Собянина обеспечить их средствами защиты от коронавируса

Москва, 3 апреля. Столичные таксисты попросили мэра Сергея Собянина организовать пункты бесплатной раздачи медицинских масок в рамках борьбы с коронавирусом.

Письмо в адрес администрации города поступило от профсоюза «Таксист». Таксисты отметили, что покупка медицинских масок, салфеток и дезинфицирующих средств ложится на водителей.

Автомобилисты попросили Собянина организовать пункты раздачи масок или продавать их по разумной цене. Глава профсоюза Ярослав Щербинин отметил, что таксисты могут направить 200-300 рублей в день на покупку масок.

В связи с введенным режимом самоизоляции в Москве упал спрос на услуги извоза, но агрегаторы оставили комиссии для таксистов на прежнем уровне. Только часть из агрегаторов обеспечивает водителей масками, пишет РИАМО.

Например, компания «Ситимобил» помогает водителям со средствами защиты, а в сервисе «Максим» не смогли закупить достаточное количество масок.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве продлили до конца апреля. Правоохранительные органы проверяют выходящих из дома москвичей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Серегею Собянину проконтролировать соблюдение карантина жителями столицы с использованием данных мобильных операторов.

По данным на 3 апреля, в российской столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве зафиксировано 2 923 случая коронавируса.