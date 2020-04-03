Полиция начала проверять выходящих из дома москвичей

Москва, 3 апреля. Сотрудники полиции начали проверять москвичей, выходящих из дома в рамках мер борьбы с коронавирусом.

Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и просят рассказать о цели поездки. Если речь идет о работе, то автомобилисту разрешается продолжить движение.

В Москве режим самоизоляции продлен до конца апреля. Жителям города запрещается покидать свои дома без крайней необходимости. Москвичи могут обращаться за медпомощью, покупать продукты и лекарства в ближайшей аптеке.

Можно выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. В столице закрыты кафе, рестораны, развлекательные и спортивные учреждения, пишет РИАМО.

Исключением стали точки общественного питания, которые занимаются приготовлением еды на вынос и осуществляют доставку на дом. Также закрыты точки розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправочных станций.

Как сообщила ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 3 апреля выздоровели еще 28 пациентов. Общее число переболевших в столице достигло 168 человек.

По данным на 3 апреля, в столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к зафиксировано 2 923 случая коронавируса. При этом половина новых инфицированных москвичей — люди до 45 лет.