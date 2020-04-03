Власти Москвы сообщили о выздоровлении от коронавируса еще 28 пациентов

Москва, 3 апреля. Еще 28 пациентов выздоровели в Москве от коронавируса, сообщила замэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Общее число излечившихся а Москве достигло 168 человек, добавила чиновница. Власти столицы предпринимают меры, чтобы остановить распространение вируса. В регионе введен режим самоизоляции.

Как сообщает оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом, у значительного числа зараженных нет тяжелых симптомов. Они могут лечиться на дому.

Пациент должен подписать согласие и не нарушать режим самоизоляции, соблюдать все рекомендации врачей. Все люди, которые проживают с пациентом в одной квартире, должны самоизолироваться на 14 дней. При наличии симптомов ОРВИ нужно обратиться к медикам.

За больным может ухаживать родственник без хронических болезней. После каждого контакта следует тщательно вымыть руки и лицо.

Напомним, что власти Москвы разработали меры поддержки населения. Пенсионерам выплатят по четыре тысячи рублей.

Москвичам, которых признают безработными на период карантина, выплатят компенсацию в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. На эти средства могут претендовать также жители столицы, проходящие профобучение.

Выплату можно оформить онлайн, приложив копии отсканированных документов — паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о заработке.