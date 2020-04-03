Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре

Москва, 3 апреля. Циклон повлияет на погоду в столичном регионе, ожидается сильный ветер и дожди, пишут «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется от 5 до 10 градусов тепла. В регионе будет стоять облачная погода.

Синоптики отмечают, что температура воздуха на 2 градуса выше климатической нормы. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 19 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное и составит 739 мм ртутного столба, пишет РИАМО. Метеорологи обещали, что после температурных скачков в марте погода в апреле будет по-весеннему теплой.