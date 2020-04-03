Полиция сможет останавливать машины москвичей для выяснения целей поездки

Москва, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов могут останавливать москвичей на личных автомобилях, чтобы уточнить цель поездки. Жители столицы обязаны иметь с собой паспорт на время поездки, сообщает московский оперативный штаб.

В оперштабе уточнили, что во время действия ограничительных мер на машине или такси можно поехать в другой район города. Однако стоит помнить, что «вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки». Во время поездки с собой нужно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавал RT.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер в городе до 1 мая. Речь идет об уже существующих запретах на проведение в Москве спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. В документе также говорится о продлении запрета на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Отмечается, что со 2 апреля власти будут вести контроль за соблюдением режима самоизоляции с применением современных технологий.

Собянин напомнил горожанам, что нарушение введенного режима чревато серьезными последствиями, в том числе штрафами до пяти тысяч рублей. Мэр призвал горожан с пониманием и серьезностью отнестись к существующим правилам и предписаниям.

Как передавал Ридус, в московской мэрии уточнили, что в Москве не вводятся ограничения на использование личных автомобилей и пропускная система для передвижения по городу. Кроме того, столичный метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать и дальше.