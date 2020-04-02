В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус

Москва, 2 апреля. В Москве после трех дней под аппаратом ИВЛ скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус, сообщает московский оперативный штаб.

«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», — сообщает оперштаб.

По данным на 2 апреля, в столице подтверждены 2475 случаев COVID-19, 140 человек уже были выписаны из больниц.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что власти страны будут действовать надежно и на опережение. Также он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавала «Газета.ру». Однако пока говорить о такой перспективе не приходится. По словам Путина, вирусологи полагают, что «пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

Комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей принятые меры, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что спокойное, уверенное обращение президента поможет пресечь панические настроения и создаст механизм для налаживания нормальной противоэпидемической работы в регионах.