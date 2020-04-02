Ограничительные меры в Москве продлены до 1 мая

Москва, 2 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер в городе до 1 мая. Речь идет об уже существующих запретах на проведение в Москве спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. Об этом говорится в опубликованном указе столичного градоначальника.

В документе также говорится о продлении запрета на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Отмечается, что со 2 апреля власти будут вести контроль за соблюдением режима самоизоляции с применением современных технологий.

Собянин напомнил горожанам, что нарушение введенного режима чревато серьезными последствиями, в том числе штрафами до пяти тысяч рублей. Мэр призвал горожан с пониманием и серьезностью отнестись к существующим правилам и предписаниям.

«Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми», — заявил мэр.

Продление ограничительных мер также коснется учебных заведений города. По словам Собянина, власти будут делать все для того, чтобы побороть эпидемию коронавирусной инфекции и не допустить роста числа зараженных.